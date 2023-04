Top 10: Das sind die reichsten Frauen der Welt

"Forbes"-Millardärs-Ranking: Nur eine Frau schafft es in die Top 10 der reichsten Menschen der Welt. Diese Frauen haben es geschafft, astronomische Summen anzuhäufen, die sie zu den reichsten Frauen der Welt machen. 1.

1. Die L'Oreal-Erbin

Francoise Bettencourt-Meyers ©APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT

Francoise Bettencourt Meyers (92,5 Milliarden US-Dollar): Die reichste Frau der Welt ist die 69-jährige Francoise Bettencourt Meyers, die Enkelin der L'Oréal-Gründerin. Ihr Vermögen stieg von gestern auf heute, Dienstag, um 31 Millionen Dollar und beläuft sich nun auf beeindruckende 92,5 Milliarden Dollar. Bettencourt Meyers und ihre Familie besitzen etwa 33 Prozent der L'Oréal-Aktien. Seit 1997 ist sie Mitglied des L'Oréal-Vorstands und Vorsitzende der Familienholding. Im Jahr 2017 wurde sie zur führenden L'Oréal-Erbin in Frankreich, als ihre Mutter Liliane Bettencourt, damals die reichste Frau der Welt, im Alter von 94 Jahren verstarb. Mit einem Vermögen von 92,5 Milliarden US-Dollar schafft sie es im Forbes-Gesamtranking auch als einzige Frau in die Top 10 und rangiert auf Platz 9.

2. Tochter des Walmart-Gründers

Jim Walton und Alice Walton (Archivbild: 2013) ©REUTERS/Rick Wilking

Alice Walton (60,7 Milliarden US-Dollar): Die 73-jährige Alice Walton ist die einzige Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton. Statt wie ihre Brüder Rob und Jim für Walmart zu arbeiten, konzentrierte sie sich auf die Kunst. Im Jahr 2011 eröffnete sie das Crystal Bridges Museum of American Art in ihrer Heimatstadt Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas. In dem Museum sind Werke von Künstlern wie Andy Warhol, Norman Rockwell und Mark Rothko zu sehen. Platz 19 im Gesamt-Ranking.

3. Julia Koch erbte die wertvollen Anteil von ihrem Mann

Julia Koch & Familie (59 Milliarden US-Dollar): Julia Koch (61) und ihre drei Kinder erbten 42 Prozent der Anteile an Koch Industries von ihrem verstorbenen Ehemann David, der 2019 im Alter von 79 Jahren starb. Julia Koch, die im US-Bundesstaat Iowa geboren wurde, zog in den 1980er Jahren nach New York City und arbeitete als Assistentin für Modedesigner Adolfo. Sie betreute viele seiner prominenten Kunden, darunter First Lady Nancy Reagan. Julia Koch lernte ihren späteren Ehemann David 1991 bei einem Blind Date kennen. Sie heirateten 1996. Julia Koch liegt im "Forbes"-Gesamtranking auf Platz 20.

4. Jacqueline Mars

Jacqueline Mars (38,3 Milliarden US-Dollar): Die 83-jährige Jacqueline Mars besitzt etwa ein Drittel von Mars, dem größten Süßwarenhersteller der Welt, der von ihrem Großvater gegründet wurde. Sie arbeitete fast 20 Jahre lang für das Unternehmen und war bis 2016 Mitglied des Vorstands. Ihr Sohn Stephen Badger ist Mitglied des Mars-Vorstands. Mars ist Mitglied des Vorstands der National Archives und war früher Mitglied des Vorstands der Washington National Opera. Mit 38,3 Milliarden US-Dollar liegt sie im Ranking der reichsten Menschen der Welt auf Platz 31.

5. Miriam Adelson und das Glücksspiel-Imperium

"Medal of Freedom" für Miriam Edelson, die ein Unterstützer von Trump ist. ©AP/Manuel Balce Ceneta

Miriam Adelson & Familie (35,9 Milliarden US Dollar): Miriam Adelson ist 77 Jahre alt und die Witwe von Sheldon Adelson, dem ehemaligen CEO und Vorsitzenden des Casinounternehmens Las Vegas Sands, der 2021 im Alter von 87 Jahren verstarb. Sie besitzt mehr als die Hälfte des an der New Yorker Börse notierten Glücksspiel-Imperiums, das Casinos in Singapur und Macao betreibt. Als große Spender der Republikanischen Partei spendeten Miriam und Sheldon Adelson im Jahr 2020 insgesamt 180 Millionen Dollar an republikanische Wahlkampagnen und politische Aktionskomitees. Die in Israel geborene Miriam ist Medizinerin und spezialisierte sich auf Suchttherapie. Im Februar 2022 verkaufte Las Vegas Sands seine Vermögenswerte am Las Vegas Strip, das Venetian Resort und das Sands Expo and Convention Center, für 6,25 Milliarden Dollar an Apollo Global und VICI Properties. Forbes-Ranking: Platz 36.

6. Rafaela Aponte-Diamant: Die Schifffahrts-Unternehmerin

Rafaela Aponte-Diamant (31,3 Mrd. US-Dollar): Die 78-jährige Rafaela Aponte-Diamant ist die Mitbegründerin der Mediterranean Shipping Company und besitzt ein Vermögen von 31,3 Milliarden Dollar, das sie in der Schifffahrtsbranche erwirtschaftet hat. Forbes-Ranking: Platz 43.

7. MacKenzie Scott: Ex-Frau von Amazon-Boss Jeff Bezos

MacKenzie Scott (Archivbild: 2018) ©EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

MacKenzie Scott (27,6 Mrd. US-Dollar): Mit 53 Jahren ist MacKenzie Scott die jüngste Frau auf der Liste. MacKenzie Scott hält ein Vermögen von 27,6 Milliarden Dollar aus ihrer Beteiligung an Amazon, nachdem sie sich von Jeff Bezos scheiden ließ. Forbes-Ranking: Platz 53.

8. Gina Rinehart: Die reichste Frau aus "Down Under"

Gina Rinehart ©REUTERS/David Gray

Gina Rinehart (27,4 Mrd. US-Dollar): Gina Rinehart aus Australien besitzt ein Vermögen von 27,4 Milliarden Dollar. Den Reichtum erwirtschafte sie mit Rohstoffgeschäften.

Forbes-Ranking: Platz 54.

9. Susanne Klatten: Die reichste Frau Deutschlands

Quandt-Erbin Susanne Klatten (Archivbild, 31. August 2009) ©AP Photo/Michael Probs

Susanne Klatten (25 Mrd. US-Dollar): Die deutsche Unternehmerin Susanne Klatten, geborene Quandt, hält ein Vermögen von 25 Milliarden Dollar aus ihren Aktienanteilen an BMW und durch Beteiligungen in der pharmazeutischen Industrie. Suanne Klatten feiert am 28. April 2023 ihren 61. Geburtstag und ist die reichste Frau Deutschlands.

Forbes-Ranking: Platz 61

10. Iris Fontbona - Milliarden im Bergbau verdient

Iris Fontbona & Familie (24,1 Milliarden US-Dollar): Die chilenische Geschäftsfrau Iris Fontbona, 80, und ihre Familie besitzen ein Vermögen von 24,1 Milliarden Dollar, das sie durch ihre Aktivitäten in der Bergbauindustrie erwirtschaftet haben.

Forbes-Ranking: Platz 66

