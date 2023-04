Das sind die reichsten Türken der Welt

Die Türkei, ein Land voller Geschichte und wirtschaftlichem Potenzial, beheimatet auch einige der reichsten Menschen der Welt.

Superreiche in der Türkei

Die Türkei ist Heimat einiger Superreicher, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Hier sind die reichsten Menschen in der Türkei, aufgelistet nach ihrem Vermögen in Milliarden Euro und ihrer Platzierung im "Forbes"-Ranking.

Ibrahim Erdemoglu

Vermögen: 5,4 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 506

Branche: U.a. Textil- und Teppich-Industrie

An der Spitze der "Forbes"-Liste steht Ibrahim Erdemoglu, der auf Platz 505 der Forbes-Rangliste rangiert. Sein Nettovermögen wird auf 5,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der 60-Jährige ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der als Vorsitzender von neun verschiedenen Unternehmen tätig ist. Aktuell ist er Vorsitzender von Dinarsu Imalat ve Ticaret AS, Erdemoglu Holding AS, Sasa Polyester Sanayi AS (eine Tochtergesellschaft von Erdemoglu Holding AS), Merinos Hali Mobilya ve Ürünleri Tekstil Pazarlama AS, Erdemoglu Proje Müsavirlik Insaat AS, Erdemoglu Enerji Elektrik Üretimi AS, Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AS, Erdemoglu Dis Tic AS und Sasa Dis Tic AS. Zusätzlich ist er Mitglied des Vorstands von Merinos Hali Sanayi ve Ticaret AS. Ibrahim Erdemoglu hat einen Hochschulabschluss von der Technischen Universität Karadeniz.

2. Murat Ulker

Vermögen: 5,1 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 545

Branche: Lebensmittel

Murat Ulker, der 64-jährige Food-Unternehmer, folgt auf Platz 548 mit einem geschätzten Nettovermögen von 5,1 Milliarden US-Dollar.

3. Ali Erdemoglu

Vermögen: 4,7 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 595

Branche: Teppich-Industrie

Ali Erdemoglu (63), ein weiterer Teppichmagnat und Bruder von Ibrahim Erdemoglu, belegt mit einem geschätzten Nettovermögen von 4,7 Milliarden US-Dollar Platz 597 auf der Forbes-Liste.

4. Semahat Sevim Arsel

Vermögen: 2,8 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1091

Branche: Diversifiziert

Semahat Sevim Arsel ist eine Erbin des Koc-Vermögens. Mit 94 Jahren ist sie das älteste Mitglied des Koc-Clans und die größte Aktionärin der Koc Holding. Die Koc-Gruppe ist in zahlreichen Branchen aktiv, darunter Energie, Automobil, Konsumgüter, Finanzen, Technologie, Lebensmittel, Einzelhandel, Tourismus, Landwirtschaft und Schiffbau.

5. Ipek Kirac

Vermögen: 2,8 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1122

Branche: Diversifiziert

Die 38-jährige Ipek Kirac ist die adoptierte Tochter von Inan und Suna Kirac und eine Erbin von Koc Holding, einem der größten Mischkonzerne der Türkei. Koc Holding ist in vier Hauptsektoren tätig: Energie, Autos, langlebige Konsumgüter und Finanzen. Ipek Kirac trat 2016 dem Vorstand von Koc Holding bei. Die Koc-Gruppe umfasst 14 börsennotierte Unternehmen.

6. Ferit Faik Sahenk

Vermögen: 2,7 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1146

Branche: Diversifiziert

Ferit Faik Sahenk, 59, ist ein weiterer türkischer Milliardär mit Investitionen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Mit einem geschätzten Vermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar steht er auf Platz 1146 der Forbes-Liste. Sein Erfolg basiert auf seinem Engagement in verschiedenen Branchen, einschließlich Energie, Automobil, Technologie, Lebensmittel und Tourismus.

7. Mustafa Rahmi Koc

Vermögen: 2,6 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1217

Branche: Diversifiziert

Mustafa Rahmi Koc, 92, rangiert auf Platz 1217 der Forbes-Liste und hat ein geschätztes Vermögen von 2,6 Milliarden US-Dollar. Auch er ist ein Mitglied der einflussreichen Koc-Familie.

8. Filiz Sahenk

Vermögen: 2,5 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1244

Branche: Diversifiziert

Filiz Sahenk gehört zu den reichsten Frauen in der Türkei und führt die Mode- und Tourismussparten der Dogus Holding. Unter dem Dach der Dogus Holding sind namhafte Marken wie Gucci, Emporio Armani, Loro Piana, Informal und Tod's vertreten. Der Großteil ihres Vermögens stammt aus der Garanti Bank. 2017 verkaufte die Familie ihre restlichen 10 Prozent an die spanische BBVA und erzielte dabei einen Erlös von 900 Millionen US-Dollar. Heutzutage ist Dogus Holding nicht nur im Mode- und Tourismusbereich tätig, sondern auch in Branchen wie Immobilien, Medien, Finanzdienstleistungen, Bauwesen, Automobile und Gastronomie. Das beeindruckende Hotelportfolio des Unternehmens umfasst das Astir Palace in Griechenland, das Capri Palace in Italien und Roms Aldrovandi Villa Borghese.

9. Erman Ilicak

Vermögen: 2,4 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1314

Branche: Bauwesen

Die Ronesans Holding, 1993 von Erman Ilicak gegründet, ist ein Bauträger und Immobilienentwickler, der in insgesamt in 28 Ländern tätig ist. Im Juli 2016 verkaufte Ilicak 5 Prozent der Ronesans-Anteile an die IFC, eine Institution der Weltbank, wobei das Unternehmen mit 4,3 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Zu den übernommenen Baufirmen gehören die Schweizer Hergiswill und die deutsche Heitcamp (2013) sowie die niederländische Ballast Nedam (2015). Durch eine öffentlich-private Partnerschaft mit der türkischen Regierung hat Ronesans bisher Gesundheitskomplexe im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar errichtet. Aktuell kooperiert Ronesans mit dem Hafen von Rotterdam, um die Ceyhan Mega Petrochemische Industriezone im Süden der Türkei zu entwickeln.

10. Saban Cemil Kazanci

Vermögen: 2,4 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1336

Branche: Energie

Saban Cemil Kazanci ist der Hauptaktionär der Kazancı Holding, einem der größten türkischen Energieunternehmen mit einem Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist in der Energiebranche tätig, angefangen von der Stromerzeugung bis zum Stromhandel und der Produktion von Generatoren. Sein milliardenschwerer Vater, Ali Metin Kazanci, gründete das Energiegeschäft 1968 mit der Watt Electric Motor Factory und ist heute dessen Vorsitzender. Im Jahr 2022 erweiterte die Kazancı Holding ihr Aktivititäten im Tourismusbereich. Zur Holding gehört auch das 5-Sterne-Hotel Mirada Exclusive in Bodrum und noch weitere vier Hotels.

11. Nihat Özdemir

Vermögen: 2,2 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1411

Branche: U.a. Energie, Infrastruktur, Verkehr

Nihat Özdemir ©REUTERS/Kemal Aslan

Nihat Özdemir und gründeten 1976 gemeinsam mit Sezai Bacaksiz die Limak Construction, nachdem sie sich während ihres Studiums an der Gazi Universität kennengelernt hatten. Limak ist nicht nur als Auftragnehmer für einige der weltweit größten Infrastrukturprojekte tätig, sondern auch in den Bereichen Energie, Tourismus, Verkehr und in der Zement-Produktion. Das Unternehmen ist Teil eines Konsortiums, das den neuen Flughafen Istanbuls errichtet. Limak ist zudem ein bedeutender Errichter und Betreiber von Wasserkraftwerken und gehört zu den zehn größten Stromerzeugern der Türkei. Neben der Türkei ist Limak in Kuwait, Ägypten, Kosovo, Osteuropa, Afrika, Pakistan, der Ukraine und Russland tätig. Zudem ist Özdemir der ehemalige Präsident des türkischen Fußballverbands. Er trat 2022 zurück.

12. Sezai Bacaksiz

Vermögen: 2,2 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1411

Branche: Diversifiziert

13. Hamdi Ulukaya - der "Joghurt-König"

Vermögen: 2,1 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1463

Branche: "Griechisches Joghurt"

Hamdi Ulukaya, bekannt als der "Joghurt-König", ist der Gründer von Chobani, der beliebtesten griechischen Joghurtmarke in den USA. Ulukaya wuchs in einer kurdischen Milchviehfamilie in der Türkei auf und züchtete Schafe. Er verließ die Türkei, um an der Universität Ankara Politikwissenschaft zu studieren. 1994 wanderte er in die USA aus, um Englisch zu lernen. 2005 nahm er ein Darlehen auf und kaufte eine alte Joghurtfabrik. Er entwickelte ein Rezept, das ihn an seine Kindheit in der Türkei inspiriert war. Ulukaya begann 2007 mit dem Verkauf seines Joghurts, und zehn Jahre später erzielt Chobani einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar. 2019 wurde das Sortiment auch auf nicht-milchbasierte Produkte erweitert.

14. Faruk Eczacibasi

Vermögen: 2,1 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1527

Branche: U.a. Pharmazeutika

Faruk Eczacibasi und sein Bruder Bülent sind Partner in einem Mischkonzern mit 25 Produktionsstätten in der Türkei und 16 im Ausland. Sie sind globale Exporteure von Keramik, Wandfliesen, Badezimmerarmaturen und -accessoires (Marken: VitrA, Villeroy & Boch, Engers Keramik). Ihr Vater konzentrierte sich zunächst auf Pharmazeutika, bevor er in andere Geschäftsbereiche expandierte. Die Eczacibasi Holding ist auch im Gesundheitswesen, der Produktion und dem Vertrieb von medizinischen Produkten für Krankenhäuser tätig. Zu den weiteren Schlüsselsektoren zählen Konsumgüter, Finanzen, IT, Bergbau und Immobilienentwicklung. Eczacibasi ist der führende Toilettenpapierhersteller in der Türkei.

15. Bülent Eczacibasi

Vermögen: 1,9 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1649

Branche: U.a. Pharmazeutika

16. Mehmet Sinan Tara

Vermögen: 1,8 Mrd. Euro

Forbes-Ranking: 1739

Branche: Bauwesen

Mehmet Sinan Tara ist Vorsitzender von ENKA, einem der größten Bau- und Energieunternehmen der Türkei, das 1957 von seinem Vater Sarik Tara mitbegründet wurde. Als einer der führenden privaten Stromproduzenten in der Türkei ist ENKA auch in den Bereichen Immobilien, Tourismus, Verkehr und Handel (Bauausrüstung und Maschinen) tätig. In Moskau besitzt ENKA ein Hotel, Einkaufszentren und etwa 370.000 Quadratmeter vermietbare Büroflächen der Klasse A. Sarik Taras Schwager Sadi Gulcelik, mit dem er ENKA gründete, starb 1980 bei einem Unfall Flugzeugunglück in Saudi-Arabien. Sinan Tara übernahm 1984 die Geschäftsführung von ENKA im Alter von 26 Jahren. Sein Sohn Agah Mehmet Tara wurde 2012 im Alter von 29 Jahren CEO. (VOL.AT)

