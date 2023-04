Hochschulabsolventen mit guten Chancen am Arbeitsmarkt

Ein Studienabschluss ist unabhängig vom Hochschultyp weiter Garant für einen schnellen Berufseinstieg und ein gutes Einstiegsgehalt, zeigt das neue Absolvententracking von Statistik Austria und einem Hochschulkonsortium unter Leitung der Uni Wien.

Informatiker besonders gefragt

4.600 Euro nach 10 Arbeitsjahren

Frauen öfter in Teilzeit

Beim Ausmaß der Erwerbstätigkeit gibt es zu späteren Stichtagen wie in der gesamten Gesellschaft auch unter Hochschulabsolventinnen und -absolventen massive Geschlechterunterschiede: Während sich zehn Jahre nach Abschluss knapp 13 Prozent der Absolventinnen in Elternkarenz befinden, ist es unter den Absolventen nur ein Prozent. Mit der Zeit sind außerdem immer weniger unselbstständig beschäftigte Hochschulabsolventinnen in Vollzeit berufstätig. Drei Jahre nach dem Abschluss sind es noch 78 Prozent, zehn Jahre danach nur noch 53 Prozent. Bei den Absolventen liegt die Quote zu beiden Zeitpunkten bei 89 Prozent.