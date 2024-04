Tesla und BYD: Ein Quartal zum Vergessen – Absatzzahlen brechen ein!

Tesla und BYD erleben im ersten Quartal 2024 einen dramatischen Rückgang ihrer Absatzzahlen - ein unerwartetes Szenario, das Fragen nach den Ursachen und Zukunftsprognosen aufwirft.

Tesla senkte die Preise

Die Preissenkungen, die Tesla im vergangenen Jahr mehrfach vornehmen musste, um sein Wachstum zu sichern, könnten ein Zeichen für die nachlassende Nachfrage sein. Auch Produktionsunterbrechungen in den Werken in Grünheide und Kalifornien trugen zum Rückgang bei.

Dieser E-Auto-Hersteller hat noch größere Probleme als Tesla

Ist Musk das Problem für Tesla?

Die Verbindung von Tesla zum Image seines Gründers Elon Musk wird zunehmend als zweischneidiges Schwert betrachtet. Musks umstrittene Äußerungen und politische Positionierungen haben laut einer Umfrage der Marktforschungsfirma Caliber zu einem Rückgang des Verbraucherinteresses geführt. Auch das veraltende Modellangebot Teslas und das schwierigere Marktumfeld tragen dazu bei. Regional entwickelt sich die Einstellung der Konsumentinnen und Konsumenten unterschiedlich: In den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich oder Schweden sackten die Beliebtheitswerte nach Daten der Marktforschung Brand Finance ab. In Deutschland, wo Tesla ein Werk in Grünheide bei Berlin betreibt, und auch in China gewann der Autobauer dagegen an Zuspruch.