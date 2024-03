Skandal um gestohlene Tesla-Technologie: Ex- Mitarbeiter verkauften Geschäftsgeheimnisse

Zwei Männer sollen Technologie des US-Elektroautobauers Tesla gestohlen und über ein von ihnen in China gegründetes Unternehmen verkauft haben - wohl auch in Deutschland.

Ein 58-jähriger, in der chinesischen Millionenstadt Ningbo lebender kanadischer Staatsbürger wurde am Dienstag (Ortszeit) auf Long Island verhaftet, wie die Bundesstaatsanwaltschaft in New York mitteilte. Er habe sich dort mit Geschäftsleuten treffen wollen, um einen Verkaufspreis für die Informationen auszuhandeln. Die vermeintlichen Geschäftsleute seien jedoch verdeckte Ermittler gewesen.