Kommt jetzt der Billig-Tesla? Neues Modell soll 25.000 Euro kosten

Tesla, der führende Elektroautohersteller aus den USA, kündigte ein kostengünstiges Modell für den Massenmarkt an.

Neues Modell angekündigt

Der US-amerikanische E-Autopionier Tesla strebt schon seit Längerem ein erschwingliches Fahrzeugmodell an. Nun scheinen diese Ambitionen konkrete Formen anzunehmen. In der deutschen Gigafactory in Grünheide bei Berlin plant das Unternehmen die Produktion eines neuen Einstiegsmodells, welches den Namen Model Q tragen soll. Mit einem Preis von 25.000 Euro soll dieses Modell einen breiteren Kundenkreis ansprechen.

Produktionssteigerung in Grünheide

Bislang ist das Werk in Grünheide für die Produktion des Verkaufsschlagers Model Y bekannt. Eine Verdoppelung der Kapazität auf jährlich eine Million Autos wurde bereits beantragt, was die ernsten Absichten von Tesla untermauert, den europäischen Markt stärker zu bedienen. Diese Entwicklung kam bei den Anlegern gut an, die Aktien von Tesla verzeichneten vorbörslich fast 3 Prozent Zuwachs, und starteten den Handelstag mit einem Plus von über 1 Prozent.