Tesla Semi Truck: Jetzt kommt das E-Lkw-Biest

Produktion von Teslas Semi Truck gestartet - das Biest unter den Elektro-Lkws rollt nun endlich an.

Nach mehreren Jahren Verzögerung hat Tesla die Produktion seines Semi Trucks gestartet. Die ersten Hauptkunden haben ihre elektrischen Trucks bereits übernommen. Obwohl es Verzögerungen gab, ist der Semi Truck ein richtungsweisendes Fahrzeug in seiner Klasse.

"It's a beast." Das bezieht sich nicht auf die neueste gepanzerte Limousine des US-Präsidenten, sondern auf Teslas Semi Truck , den das Unternehmen selbstbewusst als "Biest" bezeichnet. Der Truck wurde erstmals im Herbst 2017 enthüllt. Die ursprünglich geplante Markteinführung sollte bereits 2019 sein.

Tesla Semi Truck kommt 2024 nach Europa

Im Dezember hat Elon Musk persönlich die ersten Serienmodelle des Semi Trucks an Pepsi ausgeliefert. Andere große Kunden wie Anheuser-Busch, UPS und Walmart warten noch auf ihre Bestellungen. Geplant war, dass dieses Jahr bereits 50.000 Semi Trucks in Texas produziert werden. Es wird erwartet, dass die Trucks im nächsten Jahr nach Europa geliefert werden.

1020 PS unter der Haube

Das Design des Trucks ist beeindruckend. Mit einer Aerodynamik von 0,36 hebt sich der Truck von anderen ab. Er wird von drei Elektromotoren mit insgesamt 1020 PS angetrieben und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in gerade einmal 20 Sekunden bei voller Beladung. Ohne Last dauert diese Beschleunigung sogar nur 5 Sekunden.

Reichweite variiert – Tesla arbeitet an einer 1000 Kilometer-Version

all

all

self

self

Geringere Betriebskosten

Im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-LKWs sollen die Betriebskosten erheblich niedriger sein, was zu Einsparungen von bis zu 200.000 Euro in den ersten drei Jahren führen könnte.

Die Preise für den Semi Truck beginnen in den USA bei 150.000 Dollar (etwa 137.000 Euro) für die Basisversion mit einer Reichweite von 480 km und 180.000 Dollar (etwa 165.000 Euro) für die 800-km-Version. In Europa sind Bestellungen bisher nur in den Niederlanden, Norwegen und Großbritannien möglich, wobei die Preise bei 130.000 Euro für die Basisversion und 150.000 Euro für die 800-km-Version beginnen.