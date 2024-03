Elon Musk zu kurzfristigem Besuch bei deutschem Tesla-Werk

Tesla-Chef Elon Musik ist für einen kurzfristigen Besuch des einzigen europäischen Werks des Herstellers in Grünheide in Deutschland eingetroffen. Der Unternehmer landete am Mittwochvormittag am Flughafen in Berlin, fuhr weiter auf das Werksgelände und wurde dort von zahlreichen Beschäftigten begrüßt. Die Produktion in der sogenannten Giga-Factory des Autobauers war aufgrund eines Anschlags auf die Stromversorgung für mehrere Tage zum Erliegen gekommen.

Am Mittwoch lief sie wieder an, die erste Frühschicht seit dem Vorfall erschien in der Früh zum Dienst, wie es hieß. Nun macht sich der Konzernchef ein Bild von der Lage.

"Die Maschinen wurden kontrolliert und sicher hochgefahren, so dass die Frühschicht wieder an den Start gehen kann", sagte die Betriebsratsvorsitzende Michaela Schmitz im rbb24 Inforadio am Mittwoch. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet, dass Musk das Werk besuchen und vermutlich auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sowie Wirtschaftsminister Jörg Steinbach treffen werde.

Die Fabrik des US-Autobauers ist seit Montagabend wieder am Netz. Ein Brand an einem Hochspannungsmast in der Nähe der Tesla-Fabrik in Brandenburg hatte in der vergangenen Woche die Stromzufuhr für das Werk und zahlreiche Haushalte unterbrochen. In einem Schreiben im Internet bekannte sich die vom Verfassungsschutz Brandenburg als linksextremistisch eingestufte Organisation "Vulkangruppe Tesla abschalten!" zu der Tat. Die Polizei stufte das Bekennerschreiben als authentisch ein.

Die Fabrik des US-Elektroautobauers stand für mehrere Tage still, den Schaden bezifferte Werkleiter Andre Thierig auf einen hohen neunstelligen Betrag. Pro Tag habe das Unternehmen mehr als 1.000 Fahrzeuge nicht produzieren können.