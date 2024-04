Wer mehr Geld besitzt als Elon Musk - das sind die reichsten Menschen der Welt 2024!

Das neueste Forbes-Ranking enthüllt, dass die Zahl der Milliardäre weltweit einen neuen Höchststand erreicht hat, trotz globaler Herausforderungen wie Krieg und Inflation.

Das jährliche Forbes-Ranking der Milliardäre gibt einmal mehr Einblick in die Vermögensverhältnisse der reichsten Menschen weltweit. An der Spitze der Liste stehen Persönlichkeiten, deren Vermögen und Einfluss die globalen Märkte und Technologietrends prägen.

all

all

self

self

Globale Schwergewichte

Das vergangene Jahr hat für die Milliardäre neue Maßstäbe gesetzt. Trotz Krieg, politischer Unruhen und anhaltender Inflation haben sie laut "Forbes" ihre Vermögen dank der robusten Wirtschaft und globalen Aktienmärkte weiter zugenommen. Die Anzahl der Milliardäre hat einen neuen Höchststand erreicht: Insgesamt gibt es nun 2.781 Personen mit einem zehnstelligen Vermögen – das sind 141 mehr als im Vorjahr und 26 mehr als der bisherige Rekord aus dem Jahr 2021. Ihr Gesamtvermögen ist größer denn je und beläuft sich auf 14,2 Billionen Dollar, was einem Anstieg von zwei Billionen Dollar gegenüber 2023 und 1,1 Billionen Dollar über dem bisherigen Rekord von 2021 entspricht. Zwei Drittel der Mitglieder der Liste sind reicher als vor einem Jahr; nur ein Viertel hat im Vergleich zum Vorjahr an Vermögen verloren. Ein großer Teil des Zuwachses kommt von den Top 20, die seit 2023 gemeinsam 700 Milliarden Dollar an Reichtum hinzugewonnen haben, und aus den USA, die nun mit einem Rekord von 813 Milliardären aufwarten können. Diese sind zusammen 5,7 Billionen Dollar schwer.