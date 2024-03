Elon Musk schockiert: "Adult-Content" auf X

Elon Musk führt auf der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, Tests mit “Adult Content”-Gruppen durch, also Nutzergruppen mit nicht jugendfreiem Inhalt. Benutzer haben die Möglichkeit, solche Gruppen zu erstellen oder ihnen beizutreten.

Laut der Nachrichtenagentur “Bloomberg” zeigen Screenshots, dass X-Nutzer Communities als “NSFW” kennzeichnen können, was “Not Safe for Work” bedeutet und darauf hinweist, dass der Inhalt nicht für die Nutzung am Arbeitsplatz geeignet ist. Die Erlaubnis für erwachsenenorientierte Inhalte auf X ist nichts Neues. Bisher war jedoch Werbung dafür verboten.