Reichste Menschen der Welt: Ein Vorarlberger ist auch auf der Liste zu finden

Das sind die reichsten Österreicher

Auch Österreich ist in diesem exklusiven Kreis vertreten. Die reichsten Österreicher zeigen die Vielfalt und den Erfolg heimischer Unternehmer auf dem internationalen Parkett.

An der Spitze steht Mark Mateschitz , der Erbe von Red Bull, mit einem Vermögen von 38,9 Milliarden Dollar, was ihm weltweit eine herausragende Position sichert und im Forbes-Ranking auf Platz 34 katapultiert.

Georg Stumpf , ein erfolgreicher Akteur in der Immobilien- und Bauindustrie, belegt mit 12,5 Milliarden Dollar den eindrucksvollen 159. Platz in der Liste.

Ein besonderer Blick auf Reinold Geiger

Besondere Aufmerksamkeit verdient Reinold Geiger , der mit einem Vermögen von 3,2 Milliarden Dollar den 1063. Platz im globalen Forbes-Ranking einnimmt. Geiger, geboren in Dornbirn , hat sich als Geschäftsführer und Hauptaktionär der Kosmetikfirma L'Occitane international einen Namen gemacht.

Nach einem erfolgreichen Studium und der Gründung mehrerer Unternehmen investierte Geiger in die damals kleine Firma L'Occitane. Sein Engagement und Unternehmergeist verwandelten das Unternehmen in einen weltweit agierenden Konzern. Heute hält Geiger 70 Prozent der Anteile an L'Occitane.