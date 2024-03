Tempo 30 in Bregenz: Kaum eingeführt, schon wieder in Frage gestellt

In Bregenz hat die kürzlich eingeführte Tempo-30-Regelung auf Gemeindestraßen bereits für Diskussionsstoff gesorgt. Die Bregenzer Volkspartei stellt die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung in Frage und fordert eine umfassende Prüfung sowie Neubewertung speziell für die Mehrerauerstraße, die Brielgasse und die Weidachstraße.

Nachdem vor wenigen Tagen bereits ein Test von Tempo 20 in bestimmten Bereichen - nicht zuletzt am immer lauter werdenden Widerstand der betroffenen Anrainer - gescheitert war, stellt ÖVP Klubobmann Michael Rauth nun die erst vor wenigen Wochen im Stadtrat beschlossene Einführung von Tempo 30 auf allen Gemeindestraßen in Bregenz in Frage. Rauch betont das Engagement seiner Partei für mehr Sicherheit und Effizienz auf den Straßen Bregenz, verweist aber auf die Notwendigkeit, gewisse Straßenabschnitte differenziert zu betrachten.