Debatte um Tempo 30-Zonen: Darf hier überhaupt überholt werden?

Stadtrat Pockenauer fordert Einhaltung der Straßenverkehrsordnung

VOL.AT hat bei Mobilitäts-Stadtrat Robert Pockenauer hat nachgefragt, wie die Situation rechtlich aussieht. „Es gibt in Österreich klare Regeln, wie ein Überholvorgang stattzufinden hat. Dabei gibt es eine per Gesetz festgelegte maximale Dauer und Länge eines Überholvorganges, die nicht überschritten werden dürfen", so der Mobilität-Stadtrat. "Laut Straßenverkehrsordnung darf nicht überholt werden, wenn der Unterschied der Geschwindigkeiten des überholenden und des eingeholten Fahrzeuges unter Bedachtnahme auf allenfalls geltende Geschwindigkeitsbeschränkungen für einen kurzen Überholvorgang zu gering ist", führ Pockenauer weiter aus. Zusammenfassend ist zu sagen, dass bei Tempo 30 ein Fahrrad beispielsweise nicht überholt werden darf, wenn man dafür die Höchstgeschwindigkeit überschreiten muss.