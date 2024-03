Welches Limit ist gefährlicher? Experten in Sachen Tempo 30 uneinig

Überholen in der 30er-Zone: Ein riskantes Unterfangen

In einem Nachrichtenmagazin bei "Servus TV" äußert eine Autofahrerin aus Bregenz Bedenken über die Praktikabilität des Überholens von Fahrradfahrern in 30er-Zonen, da dies zu längeren Überholwegen und potenziellem Druck von nachfolgenden Fahrzeugen führt.

Mehr neue Gefahren statt Gewinn laut Gefahrenforscher

Unfallforscher Gerhard Kronreif bestätigt in der "Servus TV"-Sendung diese Problematik und weist auf die erhebliche Verlängerung der Überholwege hin, die bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h entstehen, besonders da E-Bike-Fahrer oft nahe an dieser Geschwindigkeit fahren. Kronreif, der als Unfallsachverständiger in Salzburg tätig ist, sieht in der Begrenzung auf 30 km/h eher eine Quelle neuer Gefahren als einen Gewinn für die Sicherheit. Er empfiehlt stattdessen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h, die die Verkehrssicherheit steigern und sogar zu einer Reduktion der Stickoxide und des CO₂-Ausstoßes im Vergleich zu 50 km/h führen würde, während bei 30 km/h der Schadstoffausstoß nicht weiter abnimmt.