Tempo 30 jetzt flächendeckend in Bregenz

Am 5. Dezember hat der Bregenzer Stadtrat gemäß § 20 Abs. 2a StVO flächendeckend Tempo 30 auf allen öffentlichen Straßen im Bregenzer Ortsgebiet beschlossen.

Von der neuen Verordnung ausgenommen sind alle Landesstraßen sowie jene Bereiche, in denen es schon jetzt eine herabgesetzte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h gibt. Das ist z. B. in Begegnungszonen der Fall.

Ritsch argumentiert mit Sicherheitsaspekt

"Ein Höchstmaß an Sicherheit"

Wird ab erstem Quartal 2024 gelten

Was auf den ersten Blick als große Veränderung erscheine, sei nur der letzte Schritt auf einem bereits vor Jahren eingeschlagenen Weg, zumal für die meisten öffentlichen Straßen in Bregenz schon jetzt eine 30er-Beschränkung gelte, heißt aus der Landeshauptstadt. Es fehlten lediglich noch ein paar Abschnitte wie z. B. in der Strabonstraße, Mehrerauerstraße, Brielgasse oder im Ortsteil Fluh. Die neue Verordnung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 in Kraft treten.