Sulzberg: Petition fordert erneut Bleiberecht für Familie Poghosyan

Eine armenische Familie wartet bereits seit Jahren auf die Rot-Weiß-Rot-Karte. Pro Asyl Sulzberg fordert nun die BH Bregenz mit einer Petition dazu auf, der Familie endlich das Bleibe- und Arbeitsrecht zu erteilen.

Am 28. Oktober 2018 sollte Familie Poghosyan/Khachatrayan trotz guter Integration abgeschoben werden. Der damals dreijährige Sohn wurde von seiner schwangeren Mutter getrennt und mit seinem Vater nach Wien gebracht. Die Abschiebung wurde schließlich abgebrochen . Die Familie lebt nach wie vor in Sulzberg. Nichts wünscht sich der Vater sehnlicher, als endlich arbeiten zu können, der Antrag auf die Rot-Weiß-Rot-Karte wurde bereits gestellt. Ein fehlerhafter Bescheid in Sachen Anerkennung des Mangelberufes wurde erst nach Monaten korrigiert.

Herr Poghosyan hat trotz des Behördenversagens nach wie vor die Aussicht auf eine Arbeitsstelle in einem Mangelberuf und somit auf eine Rot-Weiß-Rot-Karte. Nun liegt es an der BH Bregenz, dem Antrag stattzugeben. Diese beharrt jedoch auf eine Antragsstellung aus dem Ausland. Nach dreizehn Monaten "Verschleppung" verlangt die Behörde die vorübergehende Ausreise der gesamten Familie nach Moskau, um den Antrag von dort stellen zu können und dann - insofern er genehmigt wird - zurück nach Österreich zu kommen.

Kindeswohl gefährdet

Diese Vorgehensweise sei völlig inakzeptabel, so Tobias Bilgeri von Pro Asyl. Daher wurde am Montag, den 16.03., auch eine Petition mit dem Titel " Rot-Weiß-Rot-Karte für Azat Poghosyan " ins Leben gerufen, die die Bezirkshauptmannschaft Bregenz und den Landeshauptmann dazu auffordert, der Familie endlich das Bleibe- und Arbeitsrecht zu erteilen. Dies ist nicht die erste Petition zum Fall: 2018 forderte Pro Asyl Wallner auf, sich bei der Bundesregierung für das Bleiberecht einzusetzen.

Die Behörde könnte seiner Meinung nach "mit ein bisschen Mut dieser Familie die Chance geben, hier in Österreich Fuß zu fassen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen". Sie berufe sich jedoch einzig allein auf die Gesetzeslage, die Ausnahmen sogar zulasse. "Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wäre es wohl ein Leichtes, der Inlandsantragsstellung stattzugeben", schreibt Bilgeri in einem offiziellen Statement zur Petition. Die Familie werde nun wieder zu wochen- oder monatelangem Ausharren gezwungen. "Die gebeutelte Familie wird jedoch noch immer als Spielball der Behörden herumgeschoben und damit das in Vorarlberg so hochgeschätzte Kindeswohl gefährdet."