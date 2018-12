Gross: "Weiterkämpfen für humanitäres Bleiberecht"

„Die breite Allianz in der Öffentlichkeit für mehr Menschlichkeit in der Asylpolitik reißt nicht ab und die Demonstrationen gehen weiter. Der Landeshauptmann ist aufgefordert, nicht locker zu lassen und dazu Stellung zu nehmen“, begründet Klubobmann Adi Gross die neue Anfrage der Grünen an Landeshauptmann Wallner und den zuständigen Landesrat Christian Gantner in einer Presseaussendung.

„Die aktuellen Abschiebefälle zeigen, dass das humanitäre Bleiberecht auf dem Prüfstand ist. Innenminister Kickl lässt diesbezüglich jeglichen Willen missen und die Meinungen der Menschen und Behörden vor Ort werden nicht eingeholt“, kritisiert Gross. „Es braucht jetzt Mitwirkungsmöglichkeiten seitens des Landes, damit diesen gut integrierten Menschen geholfen werden kann“, fordert Gross.