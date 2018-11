Live: Pro-Asyl Sulzberg überreicht 5.072 Unterschriften an LH Wallner

Pro-Asyl Sulzberg startete eine Petition für ein humanitäres Bleiberecht im Fall der abgeschobenen Familie. VOL.AT berichtet live aus Bregenz von der Übergabe an Landeshauptmann Wallner.

“Humanitäres Bleiberecht für die Familie Poghosyan” – das fordert Pro-Asyl Sulzberg mit einer Petition, die heute um 11 Uhr in Bregenz an Landeshauptmann Wallner übergeben wird. Ganz 5.072 Menschen in Österreich haben unterschrieben, um die seit fünf Jahren in Sulzberg lebende Flüchtlings-Familie zu unterstützen und einen menschlichen Umgang mit zugewanderten Bürgern zu fordern.