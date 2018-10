Getrennte Familie aus Sulzberg: Vater und Sohn kehren zurück

Nachdem das zuständige Innenministerium im Fall der armenisch-iranischen Familie aus Sulzberg Fehler eingestanden hat, befinden sich der Vater und sein 3-jähriger Sohn auf dem Weg zurück nach Vorarlberg.

Das bestätigte der mit dem Fall vertrauter Rechtsanwalt Stefan Harg gegenüber VOL.AT. Zurück in Vorarlbeg wird die Familie am 31. Oktober zu einem Termin in Feldkirch erwartet, bei dem sie über die Möglichkeiten einer freiwilligen Ausreise informiert werden.