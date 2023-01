Startup mit Vorarlberger Gründer um 100 Millionen US-Dollar verkauft

Vorarlberger Gründer

Immerok wurde im Mai 2002 von Holger Temme, Konstantin Knauf und dem Vorarlberger Johannes Moser in Berlin gegründet und nur wenige Monate später an Confluent verkauft. Nicht ihr erster Erfolg: Bereits ihr voriges Unternehmen Data Artisans, das ebenfalls mit Apache Flink arbeitete, wurde 2019 von Alibaba gekauft. Bei diesem Deal sollen ebenfalls um die 100 Millionen Dollar geflossen sein.

Der Schwarzacher Johannes Moser, der sein Informatikstudium an der Technischen Universität Wien absolviert hat, war vor Immerok und Data Artisans (heute Ververica) beim Dornbirner Unternehmen Crate.io, das von seinen Standorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in den USA weltweit agiert.