Vorarlberger Startup auf Wachstumskurs

Küchenfinder: Das aus Vorarlberg stammende Start-up verzeichnete 2022 bei den Zugriffen ein Plus von 13 Prozent und befindet sich damit auf dem Weg an Europas Spitze.

Auch im vierten Quartal rechnen die Vorarlberger mit einem zusätzlichen Wachstum. Küchenfinder ist eine der führenden Online-Plattformen und wie der Name schon sagt, geht es um Küchen. Der Küchenfinder liefert Ideen für die Küchenplanung und wartet zudem mit Fotos, Checklisten und Tipps zur Gestaltung oder auch Renovierung einer Küche auf.

6 Millionen Visits im Septemer 2022

"Starke Entwicklung"

©handout/Molindo Plus GmbH

"Unsere starke Entwicklung in den letzten Monaten macht deutlich, dass wir in der Lage sind, auch in dem aktuell herausfordernden Marktumfeld auf Wachstumskurs zu bleiben und dabei starke Zugewinne bei den Nutzern zu erzielen", sagt Thomas Gabriel, Gründer und Geschäftsführer von Küchenfinder, und führt weiter aus. "Das zweistellige Wachstum zeigt, dass unsere Wachstumstreiber intakt sind."