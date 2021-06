Crate.io auf dem Weg zum ersten "Unicorn" Vorarlbergs

Eva Schönleitner, CEO von Crate.io, hat bei "Vorarlberg LIVE" darüber gesprochen, wo es für "die Big-Data-Helden aus Vorarlberg" in Zukunft hingehen soll.

Eva Schönleitner hat bereits für IBM, Microsoft oder ABB gearbeitet. Warum Crate.io in Dornbirn für sie der richtige Platz zur richtigen Zeit ist, und wo die Firma mit ihr als CEO noch hin will, hat sie bei "Vorarlberg LIVE" im Gespräch mit Marc Springer erläutert.

Auf dem Weg zum "Unicorn"

Als 2013 in Dornbirn gegründetes Unternehmen habe man natürlich zahlreiche Kunden, jetzt gehe es aber darum Crate.io global zu machen. Für dieses Ziel hat man erst kürzlich in einer Finanzierungsrunde 8,25 Millionen Euro von diversen Investoren lukrieren können.

In welchen Bereichen und wo geografisch Crate.io in Zukunft wachsen will, führt Eva Schönleitner im "Vorarlberg LIVE"Gespräch ebenso aus, wie die Auswirkungen, die die Coronakrise auf das Unternehmen hatte und weiter haben wird, was Industrie 4.0 ist und wie man mit dem Thema Cyber-Security und Datensicherheit umgeht.