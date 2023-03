Soziale Verantwortung eingefordert

Kritik an Harder Bürgermeister wegen SeneCura-Plänen.

Die geplante Umsiedlung von 37 Bewohnern des SeneCura-Pflegeheims "Haus am See" in Hard ist in der Gemeindepolitik angekommen. Als "unrichtig und verantwortungslos“ bezeichnete VP-Fraktionsobmann René Bickel die von Bürgermeister Martin Staudinger (SPÖ) bei Vorarlberg LIVE getätigten Aussagen, wonach die Gemeinde seit der Privatisierung keine Einflussmöglichkeit mehr habe.