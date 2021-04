So denkt man über die Test- und Maskenpflicht im Freien

Auch in Lustenau gelten jetzt strengere Covid-Bestimmungen. VOL.AT hat sich vor Ort umgehört.

Nicht nur im Bregenzerwald, auch in Lustenau gibt es jetzt eine Masken- und Testpflicht. In Lustenau gilt diese in zwei Zonen in der Gemeinde - eine davon ist im Ortszentrum rund um den Blauen Platz. Auch im Freien muss hier eine Maske getragen werden, ein negatives Testergebnis sollte stets griffbereit sein.