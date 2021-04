Lustenau: 41 Infizierte sind nicht älter als 18 Jahre

Covid-19: Auch in der Marktgemeinde Lustenau werden die Corona-Maßnahmen ab dem kommenden Dienstag verschärft.

In der Marktgemeinde Lustenau gibt es derzeit laut Infektionsteam 145 Corona-Infektionen. Das auffallende und besorgniserregende dazu ist allerdings, von diesen 145 an Corona erkrankten oder infizierten Menschen sind 41 unter 18 Jahre alt. In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 80 Neuinfektionen in Lustenau verzeichnet. Aus diesem Grund hat das Land Vorarlberg am Sonntag - wie berichtet - angekündigt, dass die Corona-Maßnahmen in Lustenau verschärft werden.