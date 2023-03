Showtanz-Weltmeisterin lässt für den Playboy die Hüllen fallen

Patricija Ionel ziert das Cover des neuen Playboy. Die 28-Jährige raubt den Lesern mit ihren verführerischen Posen und ihrer Schönheit den Atem.

Bekannt aus dem RTL-Format "Let's Dance", zeigt die 28-jährige blonde Schönheit nun auch im Playboy, was sie zu bieten hat. In einem Interview mit RTL verriet Patricija Ionel, dass sie sich für das Playboy-Shooting entschieden habe, um ihre persönliche Freiheit und ihr Selbstbewusstsein zu feiern. Sie sei stolz auf ihren Körper und sehe Nacktheit als etwas Natürliches und Schönes an.