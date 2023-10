Schweizer Gefängniszelle verblüfft das Internet - Luxuriöser als manche Wohnungen

Ein Video aus einem Schweizer Gefängnis hat das Internet im Sturm erobert. Energy-Moderator Daniel Fanslau gibt einen faszinierenden Einblick in den Alltag hinter Gittern und offenbart eine Gefängniszelle, die vielen Apartments Konkurrenz machen könnte.

Andere vergleichen die Zellen sogar mit denen in Norwegen, Finnland und Schweden: "Da sind sie sogar noch schöner, sie helfen den Gefangenen aktiv bei der Ausbildung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft und haben einige der niedrigsten Rückfallquoten in Europa."

USA und die Haftbedingungen

Beim Blick in die Kommentare fällt auch auf: Vor allem Leute aus den USA sind von den guten Bedingungen überrascht. "Sie sind erstaunt, dass Häftlingen in anderen Ländern grundlegende Menschenrechte gewährt werden", so ein Kommentar. Tatsächlich sind die Haftbedingungen in den USA oft deutlich schlechter als in Europa. So schreibt ein Nutzer als Notiz an sich selbst: "Wenn ich je ein Verbrechen begehen muss, sollte ich es in der Schweiz tun."