Schramböck unterstützt Vorarlbergs Wunsch nach Pflegelehre

Bregenz - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will den Wunsch Vorarlbergs nach Einführung einer Pflegelehre unterstützen.

Das bekräftigte sie am Montag in einem Pressegespräch nach einem Austausch mit Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Um die Digitalisierung erfolgreich zu bewältigen, sei es entscheidend, alle Jugendlichen und Erwachsenen “mitzunehmen”, sagte die Ministerin.

Die Ministerin und der Landeshauptmann wiesen nachdrücklich auf die Bedeutung der Lehre im Kampf gegen den Fachkräftemangel hin. Schramböck erklärte, dass man neue Lehrberufe gestalte – darunter etwa den “Hochbauspezialisten” oder den “Fahrradmechatroniker” – und die Inhalte aller Lehrberufe überarbeite. Dennoch werde man auch Fachkräfte “von außerhalb”, also der EU oder aus Drittstaaten, benötigen. Diesbezüglich müsse man gezielt Fachkräfte im Ausland ansprechen, so Schramböck.

Hinsichtlich möglicher großer Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung beruhigte Schramböck. Die aktuellen Arbeitslosenzahlen (“Wir haben die richtigen Maßnahmen gesetzt”) seien sehr gut, es gebe einen hohen Bedarf an Fachkräften. Und auch in Zukunft werde es in Österreich genug Arbeitsplätze geben. Dennoch “müssen wir schauen, dass die jungen Leute das Richtige lernen”, stellte die Ministerin fest. Auch jene, die sich bereits im Arbeitsprozess befinde, müsse man “mitnehmen”. Diesbezüglich gelte es, die Angst vor Veränderung in Neugier umzuwandeln. Sie sei überzeugt, dass auch jede 40-Jährige, deren Job verloren gehe, Chancen habe, in einem neuen Berufsfeld unterzukommen.