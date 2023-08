Schockierende Zahlen zu Lebendtransporten in Österreich: Millionen Tiere importiert und exportiert

Laut Statistik Austria wurden 2022 über 37 Millionen lebende Tiere wurden aus Österreich exportiert, weitere 23 Millionen wurden importiert.

Forderungen nach Überarbeitung der Regeln bei Tiertransporten

Die EU soll die Verordnung zu Tiertransporten noch dieses überarbeiten, die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN fordert unter anderem ein Verbot von Langstreckentransporten über acht Stunden und ein Verbot von Transporten in EU-Drittstaaten.

Skurril: 683 Tiere auf die Malediven gebracht

Neben den geografisch und wirtschaftlich naheliegenden EU-Ländern wie Deutschland gab es aber auch etwas ungewöhnliche Ziele für die österreichischen Tierexporte: So wurden ganze 683 Tiere auf die Malediven exportiert, 209 nach Hongkong, 429 nach Singapur, 321 in den Libanon und 1.1118 nach Aserbaidschan.

"Ein Großteil der transportierten Tiere sind so genannte Nutztiere, daneben aber laut Statistik auch Reptilien, Papageien und Greifvögel etc. Man kann sich vorstellen, welche Qualen Tiere bei diesen Distanzen erleiden müssen. Und man fragt sich natürlich: Was genau passiert mit ihnen vor Ort? Sehr oft werden etwa Rinder unter dem Vorwand, dass im Zielland eine Zucht aufgebaut werden soll, exportiert, wo sie aber dann letztendlich einfach geschlachtet werden, und zwar unter grausamen Bedingungen", kritisiert

Weissenböck.