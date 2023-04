"Massive Lücken" bei Regeln zu Tiertransporten

"Manchmal habe ich den Tag im Gebüsch verbracht"

"Tierleid auf vier Rädern." Das ist der Titel einer Kurzdokumentation, die der EU-Abgeordnete Thomas Waitz (Grüne) am Freitag in der Dornbirner inatura vorstellte. Mit Tiertransporten quer durch Europa hat sich Waitz als Mitglied eines Untersuchungsausschusses im Europaparlament eingehend beschäftigt. Bei "Vorarlberg LIVE" erklärte der Biobauer: "Mir war es ein Anliegen, mir draußen vor Ort ein Bild zu machen." So habe er sich zu vielen Häfen in Europa aufgemacht und Verladungen von Tieren beobachtet. "Manchmal als offizieller Besucher, manchmal habe ich den Tag im Gebüsch verbracht und im Geheimen beobachtet, was da passiert. Ich war auf der Straße unterwegs, mit Polizeieinheiten, mit Zolleinheiten, Tiertransporte kontrollieren." Zudem habe er auch eng mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Viele der Filmausschnitte stammten von diesen Reisen.