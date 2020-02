Neuesten Recherchen des VGT Vorarlberg zufolge, werden weiterhin Kälber aus dem Ländle ins Drittland transportiert. Der Verein folgte den Spuren eines Transports von Lustenau über Spanien bis in den Libanon.

Erstmals ist es dem VGT gelungen, den Leidensweg dreier Kälber, darunter ein Tier aus Lustenau, von der Geburt in Österreich über die Mast in Spanien, bis zu deren Schlachtung im Libanon nachzuverfolgen. „Jetzt müssen politische Konsequenzen folgen“, fordert VGT Vorarlberg-Kampagnenleiter Tobias Giesinger in WANN & WO. „Das Land muss endlich die Verantwortung übernehmen, statt nach rechtlichen Schlupflöchern zu suchen, diese Transporte zu legitimieren. Wir machen seit Jahren darauf aufmerksam, dass Kälber, die das Land verlassen, schlussendlich auf grausame Art und Weise in Ländern außerhalb der EU geschlachtet werden. Wir fordern Landeshauptmann Wallner auf, ein Machtwort zu sprechen. Diese Transporte gehören sofort gestoppt.“ Gerade einmal wenige Wochen alt sind die Kälber aus der Milchwirtschaft, wenn sie ins Ausland transportiert werden. Damit eine Kuh wirtschaftlich gesehen genug Milch gibt, muss sie jedes Jahr ein Kalb zur Welt bringen. Die Kälber werden meist noch am Tag der Geburt von ihren Müttern getrennt. Die meisten weiblichen Kälber werden später als Milchkühe weitergenutzt – die männlichen sind für die Milchwirtschaft nutzlos. Zehntausende von ihnen werden jedes Jahr ins Ausland transportiert. Ihre Ziele sind riesige Mastanlagen in Italien, Spanien oder Polen.

Tod im Nahen Osten

Die Route

Wöchentlich werden Kälber aus ganz Österreich zusammengesammelt und bei der Kälbersammelstelle in Bergheim bei Salzburg (Betreiber: EZG Salzburger Rind und Bozen Import), auf große Tiertransporter verladen. Auch die drei dokumentierten Rinder wurden am 17. Dezember 2018 zur Kälbersammelstelle in Bergheim bei Salzburg und von dort am selben Tag weiter zur Kälbersammelstelle nach Vic in Spanien transportiert, wo sie laut Fahrtenbuch am Abend des 18. Dezember ankamen. Zwischen 19 und 21 Stunden sind die Transporter von Bergheim bis zur Kälbersammelstelle in Vic in Spanien (Betreiber: Fa. Vilarta) unterwegs. Die zwei bis acht Wochen alten Tiere erleiden während der kompletten Transportzeit Hunger und Durst – eine adäquate Versorgung auf den Lkw ist technisch nicht möglich. Ebenfalls wird die Ver- und Entladezeit nicht zur Beförderungsdauer gerechnet und der Transport wird routinemäßig um zwei Stunden verlängert, obwohl das nur in Notsituationen zulässig wäre. Auch wird die Sammelstelle in Vic als Bestimmungsort angeführt, obwohl die Kälber dort laut Beobachtungen von Tierschutzorganisationen nach weniger als 48 Stunden weiter zu Masthallen ins Landesinnere transportiert werden. In vielen Fällen geht es nach wenigen Monaten der Mast per Schiff weiter zur Schlachtung in Länder, in denen keine Tierschutzgesetze existieren, die sie schützen könnten. Von den spanischen Häfen Tarragona und Cartagena aus verlassen wöchentlich Tiertransport-Schiffe mit Rindern die europäische Union. Über diesen Weg verließen höchstwahrscheinlich auch die österreichischen Rinder die EU mit Zielhafen Beirut/Libanon. Von dort aus ging es weiter per Lkw in den Norden Libanons, an die Grenze zu Syrien, wo deren Schlachtung dokumentiert wurde.