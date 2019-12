Task Force Tiertransporte: Bericht liegt vor

Die 18 Empfehlungen der Task Force Tiertransporte im Umgang mit Tiertransporten liegen vor.

Empfehlungen der Task Force Tiertransporte im Überblick

Bereits getroffene Maßnahmen

Landesrat Gantner verweist in einer Aussendung auch auf die bereits getroffenen Initiativen und Maßnahmen des Landes. Diese hätten zu einen Rückgang der Kälbertransporte von Vorarlberg in EU-Länder seit dem Frühjahr 2019 um mehr als 22 Prozent geführt.

„Klar ist aber, dass es sich hierbei um EU- und Bundesvorschriften handelt und dass dem Land Vorarlberg diesbezüglich keine Regelungskompetenz zukommt“, so Gantner. In jenen Fällen, in denen sich ein Abklärungsbedarf mit dem zuständigen Sozialministerium ergeben hat, wird dieser wahrgenommen und in weiterer Folge auf eine entsprechende Klarstellung gedrängt. So werden Tiertransporte von Vorarlberg durch die Vorarlberger Veterinärbehörden nurmehr abgefertigt, wenn die endgültigen Bestimmungsorte in Oberitalien bekannt sind.