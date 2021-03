Schallenberg: "Grüner Pass als Ticket zurück zur Normalität"

Außenminister Schallenberg setzt große Hoffnungen in den sogenannten "Grünen Pass". Er könnt ein "Ticket zurück zur Normalität" werden.

Situation an Vorarlbergs Grenzen

Angesprochen auf die Situation an Vorarlbergs Grenzen hofft Außenminister Schallenberg auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Allerdings erachtet Schallenberg die derzeit bestehenden Reisebeschränkungen als Notwendigkeit. "Touristische Reisen" in die benachbarte Schweiz oder nach Deutschland seien in der derzeitigen Situation noch nicht möglich. "Ein Restaurant- oder Zoobesuch, davon ist in der Pandemiezeit abzuraten", so Schallenberg.