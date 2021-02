Vorbild Israel: Kommt ein Impfpass für Vorarlberg?

In Israel kehrt die Normalität ein Stück weit zurück, zumindest für Besitzer eines grünen "Impfpasses". Den erlangt man mittels Impfung oder natürlicher Immunität. Ein ähnliches Zertifikat fordert Univ. Prof. Dr. Stadelmann schon seit Pandemiebeginn, Gesundheits-Landesrätin Rüscher steht dem Ganzen kritisch gegenüber.

Richtet man seinen Blick nach Israel, sieht man ein Land, das sich auch aufgrund einer hervorragenden Impfstrategie langsam wieder in Richtung Normalität bewegt. Bei einer Impfquote von rund 70 Prozent dürfen wieder über 3,2 Millionen Israelis dürfen wieder am öffentlichen Leben teilnehmen und beispielsweise Restaurants, Theater, Fitnessstudios oder Sportevents besuchen. Ein sogenannter "Green Pass" bescheinigt natürlich erlangte Immunität nach überstandener Krankheit oder die Impfung und ermöglicht besagter Bevölkerungsgruppe die Rückkehr in einen Alltag vor Corona.