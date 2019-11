S18: Wohl kein Baubeginn in den nächsten fünf Jahren

Der Bau der S18 dürfte bis auf Weiteres aufgeschoben sein. Lediglich Planungs-, Prüf- und Behördenverfahren dürften in der nächsten Regierungsperiode abgewickelt werden.

„Unser Vorarlberg – chancenreich und nachhaltig“, so lautet das zentrale Motto des Arbeitsübereinkommens der künftigen Landesregierung für die Jahre 2019 bis 2024. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen wird eine „neue Qualität der Zusammenarbeit“ angestrebt – eine breite Kooperation über Zuständigkeiten und Ressortgrenzen hinweg. „Es geht nur miteinander“, sagen Wallner und Rauch übereinstimmend. ÖVP und Grüne möchten den Beweis antreten, dass auch bei zwei grundsätzlich sehr verschiedenen Parteien „viel an Schnittmenge“ zu finden sei.

In einem altbekannten Bereich scheint es aber nach wie vor gröbere Überwerfungen in der Regierung zu geben. Der S18.

Knackpunkt S18

Er sei zwar weiter für eine Realisierung der S18, aber nicht an der "dümmsten", sondern an der "klügsten Stelle". Seine Begründung: Die beiden gefundenen Varianten seien naturschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig, technisch zu aufwändig und in der Umsetzung zu teuer. Warum die ÖVP daher nach wie vor am Projekt festhalte, sei für Rauch unverständlich. Der Chef der Vorarlberger Grünen und Koalitions-Partner von Landeshauptmann Markus Wallner meinte damals aber auch, dass das Verfahren fortgeführt werde, wie im (alten) Koalitionsvertrag festgelegt.