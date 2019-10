Rauch glaubt weiterhin nicht an die Realisierung der S18

Asfinag und ÖVP wünsche er "viel Vergnügen"“, wenn sie weiter an die an die beiden diskutierten Varianten "Z" und "CP" glauben wollen.

Er sei zwar weiter für eine Realisierung der S18, aber nicht an der "dümmsten", sondern an der "klügsten Stelle". Der Chef der Vorarlberger Grünen und Koalitions-Partner von Landeshauptmann Markus Wallner meint gegenüber "ORF Vorarlberg", dass das Verfahren fortgeführt werde, wie im Koalitionsvertrag festgelegt. Jedoch: „Meine Prognose ist: Es wird scheitern."

Seine Begründung: Die beiden gefundenen Varianten seien naturschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig, technisch zu aufwändig und in der Umsetzung zu teuer. Warum die ÖVP daher nach wie vor am Projekt festhalte, ist für Rauch daher unverständlich. Dieses Muster ziehe sich über viele Jahrzehnte und mehrere Landeshauptleute. „Man müsste die Gnade haben zu sagen: Wir verabschieden uns von diesem Luftschloss, von diesem potemkinschen Dorf S18, das so einfach nicht realisierbar ist.“