Wallner will grünes Ja für Verkehrsprojekte

"Wenn das nicht geht, wird's schwierig", fordert LH Markus Wallner unmittelbar nach der gewonnen Landtagswahl Kooperation in Sachen Verkehr von seinem wahrscheinlichen Regierungspartner.

Gespräche ab Dienstag

Für seine Partei sah Wallner ein "respektables Ergebnis" und einen "klaren Auftrag zur Regierungsbildung". "Heute ist ein wenig Feiern angesagt", sagte der ÖVP-Landesobmann bei einer Pressekonferenz am Wahlabend. Ab Dienstag will er mit allen Parteien das Gespräch suchen, bereits am Donnerstag will er "in echte Gespräche eintreten". Drei Parteien hätten sich zur Zusammenarbeit bereit erklärt, daran habe sich nichts geändert. Man bemühe sich um eine rasche Regierungsbildung.