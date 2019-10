Live: Landtagswahl in Vorarlberg

Wahlstudio, Liveblog und Analysen: VOL.AT und VN.at liefern am Sonntag, ab 9 Uhr, die ersten Bilder, Videos und ab 13 Uhr Ergebnisse, Analysen und Hintergründe live.

Vorarlberg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Mit dem Öffnen der ersten Wahllokale beginnt eine der umfangreichsten Berichterstattungen zu Wahlen in Vorarlberg. VN.at, VOL.AT und Ländle TV bündeln ihre Kräfte und liefern den ganzen Tag über das Wahlgeschehen live auf ihr Smartphone. Los geht´s in der Früh mit aktuellen Bildern und Reportagen von der Stimmabgabe der Spitzenkandidaten. Wahlsplitter aus den 96 Gemeinden und aktuelle Entwicklungen füllen bereits am Vormittag den Liveblog. Pünktlich um 12 Uhr startet eine aufwendig produzierte Livesendung. „Wir berichten im Rahmen des Livestreams sechs Stunden direkt aus unserem Wahlstudio im Bregenzer Landhaus“, so Gerold Riedmann. Neben den aktuellen Ergebnissen aus den Gemeinden, die bereits ab 13 Uhr veröffentlicht werden, liege der Fokus auf Hochrechnungen und der Einordnung der Resultate, so der VN-Chefredakteur weiter.