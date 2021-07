S18: Wallner hat "wenig Verständnis, eigentlich null"

Dass auch das Vorarlberger Straßenbauprojekt S18 von einer Evaluierung durch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) betroffen ist, sorgt in Vorarlberg weiter für Aufregung.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zeigte am Freitag "wenig Verständnis, eigentlich null" für eine erneute Prüfung des Projekts, das die Autobahnnetze Österreichs und der Schweiz verbinden soll. Für einen Stopp des Projekts gebe es keinen Grund, falls dieser komme, "werden wir uns wehren müssen".

all

all

self

self

"Rauf- und runtergeprüft"

"Das ist rauf- und runtergeprüft", sagte Wallner am Freitag. Er gehe aber davon aus, dass kein Stopp komme und Vereinbarungen hielten. Und vereinbart sei, dass nicht in in Planung begriffene Projekte eingegriffen werde, betonte der Landeshauptmann, der der Ministerin empfahl, sich das Projekt "vor Ort anzuschauen und uns nicht auszurichten, dass man evaluieren muss". Es handle sich um ein Entlastungsprojekt für das untere Rheintal, wo der Transitverkehr durch die Dörfer fließe. Tausende Bürger warteten hier auf Entlastung. Dass die Autobahnverbindung fehle, sei "eine offene Wunde".