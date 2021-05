Neue Bürgerinitiative mit "Nein" zur CP-Variante der S18

"Noch mehr Verkehr - noch weniger Natur" - In Lustenau formiert sich eine neue Bürgerinitiative "Lebensraum Lustenau" gegen die CP-Variante der S18.

Ried wichtiger Naherholungsraum

In Lustenau gibt es keinen Park als öffentlich zugängliche Grünfläche. Das Ried ist daher ein wichtiger Naherholungsraum für die Bürger - auch für die umliegenden Gemeinden. Eine verbindende Schnellstraße zwischen den international wichtigen Autobahnen, der österreichischen A14 und der schweizerischen A1, sei zwar längst überfällig, die jetzt vorgesehene Trassenführung bedeute aber einen massiven Eingriff in den Lebensraum der Menschen von Lustenau, Höchst, Fußach und der Schweizer Nachbargemeinden, sowie der Flora und Fauna in den angrenzenden Rheinlandschaften, so die Kritik. Die Initiative will das sichtbar machen und startet daher eine Informationsoffensive zur Sensibilisierung der Bevölkerung und der Politik.