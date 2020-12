Keine weitere Variantensuche für die S18

Seitens der Landesregierung gibt es eine Absag zu der Forderung von weiteren Variantenprüfungen für die S18.

Eine klare Absage seitens der Landesregierung gibt es zu der Forderung von weiteren Variantenprüfungen über die Z- und CP-Varianten hinaus, betont Landesrat Tittler in einer Aussendung: „Das wäre ein großer Rückschritt.“

Keine neuen Varianten

Zwischen den beiden Varianten sei nunmehr die Entscheidung zu Gunsten der CP-Variante gefallen. „Varianten, die bereits begründet zurückgestellt wurden, jetzt wieder aufzugreifen wäre ein großer Rückschritt und kann nur als Verzögerungstaktik gewertet werden“, so Tittler.

Aktueller Planungsstand

In der Anfragebeantwortung informiert Landesrat Tittler auch über den aktuellen Planungsstand des ASFINAG-Projekts und die weiteren Schritte. Derzeit befindet sich das Projekt S 18 Bodensee Schnellstraße in der Phase „Vorprojekt“. In dieser Phase werden die Varianten miteinander verglichen und es kommt zu einer Variantenempfehlung, die als Grundlage für eine Verordnung dient. Vor Erlassung der Verordnung sind die involvierten Länder und Gemeinden zu hören. Laut Auskunft der ASFINAG soll die Phase „Vorprojekt“ bis Ende 2021 / Anfang 2022 abgeschlossen werden. Nach dem Vorprojekt und einem verordneten Bundestraßenplanungsgebiet können die Phase „Einreichprojekt“ sowie die notwendigen, umfangreichen Behördenverfahren vorgenommen werden.