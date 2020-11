S18: Asfinag auf der Suche nach einem Konsens

Die Asfinag hat mit der Trassenentscheidung für die S18 in ganz Vorarlberg viele Diskussionen ausgelöst. Doch wie geht es jetzt weiter?

In Lustenau scheint die Mehrheit der Bevölkerung die Ostumfahrung durch das Ried abzulehnen. Das sei aber die einzig machbare Variante, sagen die Verantwortlichen der Asfinag. Geschäftsführer Alexander Walcher war am Donnerstag in Vorarlberg. Man wolle einen Dialogprozess starten, sagte Walcher gegenüber dem ORF Vorarlberg.