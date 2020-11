Lustenau will S18-Entscheid nicht einfach akzeptieren

Die Marktgemeinde Lustenau will die von der Straßenbaugesellschaft Asfinag bestimmte CP-Trasse für die Bodensee-Schnellstraße (S18) nicht ohne weitere Erklärungen akzeptieren.

S18-Debatte seit Jahrzehnten

Vorarlberg meint "Z" - Asfinag nicht

Als Optionen blieben übrig: eine 7,5 Kilometer lange Ried-querende Straße samt Untertunnelung eines Natura 2000-Schutzgebiets (Variante Z) sowie eine 8,6 Kilometer lange Ostumfahrung von Lustenau (Variante CP). Das Land hatte sich in einem Regierungsbeschluss vor neun Jahren für die Z-Variante ausgesprochen. Überhaupt war in Vorarlberg stets die Z-Variante gemeint, wenn von der S18 gesprochen wurde.

Lustenau will Einblick erhalten

Während das Land die Trassentscheidung nicht bewertete, war und ist der Ärger in Lustenau riesengroß. Man werde die Entscheidung der Asfinag nicht einfach hinnehmen, sagte Fischer nach einem Treffen aller Fraktionen der Gemeindevertretung, in dem das weitere Vorgehen beraten wurde. "Es gab in der Vergangenheit nicht die geringsten Anzeichen dafür, dass die Z-Variante nicht machbar ist", so der Bürgermeister. Man wolle Einblick in die Entscheidungsgrundlagen der Asfinag erhalten, diese intern studieren und sich eine Meinung bilden. Bevor nicht klar sei, was die Ausschlussgründe für die Z-Variante seien, "werden wir uns mit CP gar nicht beschäftigen", stellte Fischer fest.