Ohneberg: ÖVP-Nein zum S18-Verfahren verwunderlich

Dass die ÖVP Vorarlberg einer möglichen Verfahrensbeschleunigung der S18 mithilfe des Standortentwicklungsgesetz in der gestrigen Landtagssitzung eine Absage erteilt hat, verwundert die IV-Vorarlberg.

"Eine politische Entscheidung"

Die vorgebrachten Einwände, wonach das Standortentwicklungsgesetz noch nie angewendet wurde und ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich aufgrund mangelhafter Umsetzung der UVP-Richtlinie anhängig ist, könnten bei genauer Betrachtung laut Ohneberg entkräftet werden: "Gerade Vorarlberg sollte gegenüber der ASFINAG und dem Bund für die erstmalige Anwendung dieses geltenden Bundesgesetzes, das gewisse Vereinfachungen und Beschleunigungen für UVP-pflichtige Projekte bei besonderem Interesse der Republik Österreich vorsieht, eintreten. So kann der Druck zu einer Entscheidung erhöht werden. Das anhängige Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich betrifft vor allem Bestimmungen des UVP-Gesetzes und keinesfalls das Standortentwicklungsgesetz in seiner Gesamtheit oder in den wesentlichen Punkten." IV-Präsident Ohneberg gibt aber aufgrund der hohen standortpolitischen Relevanz für Vorarlberg und der aktuellen Vorprüfungsphase zur CP-Variante die Hoffnung nicht auf, dass die Verfahrensbeschleunigung noch vor der Projekteinreichung in das UVP-Verfahren beantragt wird: "Am Ende ist es eine politische Entscheidung, ob man das will oder nicht. Unser Appell ergeht an die konstruktiven Kräfte, die sich ernsthaft für eine S18-Nachfolgelösung für die Menschen und für die Wirtschaft einsetzen."