S18: "Asfinag hat mit Absicht CP-Variante gewählt"

VOL.AT hat auch den Lauteracher Bürgermeister Elmar Rhomberg um eine Stellungnahme zur geplanten Bodensee-Schnellstraße gebeten.

"CP-Variante schlecht für Wirkungsanalyse"

"Für die Wirkungsanalyse ist die CP-Variante eindeutig die schlechtere", so Elmar Rhomberg. Man müsse an die Natur denken, "was für mich heißt, dass man auch für den Menschen mitdenken muss. Wir haben in Lauterach seit Jahren einen Autobahnanschluss und damit auch eine hohe Lärmbelastung für die Lauteracher. Doch das interessiert die Asfinag nicht."