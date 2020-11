"CP-Variante belastet Nachbargemeinden sehr"

Die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden zum umstrittenen S18-Projekt und der gewählten CP-Variante der Asfinag.

Höchst fordert Untertunnelung

"Es gab ein mehrjähriges konsensorientiertes Planungsverfahren in dem am Ende nur noch zwei Varianten Z und CP übrig geblieben sind. Nun ist entschieden. Die Entscheidung stützt sich auf die möglichst umsetzbare Variante. Die Entscheidung ist in Wien mit dem BMVIT (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) und der Asfinag gefällt worden", so der Höchster Bürgermeister Herbert Sparr. Ärgerlich sei allerdings, dass die betroffenen Gemeinden "und offensichtlich auch das Land" erst durch Medien von der Entscheidung erfahren haben sollen.