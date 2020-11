Vorarlberg: So teuer wird die S18 im Vergleich zu anderen Großprojekten

Die S18 wird, falls die CP-Variante umgesetzt wird, das mit Abstand teuerste Großprojekt in Vorarlberg werden.

Die Straßenbaugesellschaft Asfinag hat sich am Mittwoch in der Frage der Trassenführung der seit Jahrzehnten umstrittenen Bodensee-Schnellstraße (S18) festgelegt. Nach jahrelangen Untersuchungen teilte die Asfinag am Mittwoch mit, dass man sich für die CP-Variante - eine Umfahrung von Lustenau - entschieden hat. Die Kosten wurden mit 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro beziffert. Damit würden die Kosten für die S18 sogar die Investitionssumme für das Jahrhundertprojekt "Rhesi" bei Weitem übersteigen.