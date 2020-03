Richtig Händewaschen in Zeiten des Coronavirus

Eine amerikanische Studie ergab, dass 98 Prozent aller Menschen nicht wissen, wie man sich richtig die Hände wäscht.

Weltweit gibt es über 90.000 Coronavirus-Fälle, in Österreich gibt es 21 Erkrankte. Sich mit dem Coronavirus anzustecken ist erschreckend leicht: Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist etwa durch Tröpfchen beim Husten oder Niesen möglich. Aber auch indirekt, wenn eine kranke Person in die Hand hustet und einen Gegenstand anfasst, der dann von einem Gesunden berührt wird. Dieser fasst sich ins Gesicht und nimmt die Viren über die Schleimhäute in Nase, Augen oder Mund auf.