Erster Coronavirus-Fall in Liechtenstein

Erstmals wurde nun auch ein Coronavirus-Verdachtsfall in Liechtenstein positiv getestet.

Die erkrankte Person hatte im Ausland Kontakt mit einer infizierten Person und kam daher als Verdachtsfall in Krankenhaus Vaduz und wurde dort positiv getestet. Nun wird einer zweiter Test in einem weiteren Labor durchgeführt - das Ergebnis dürfte erst in etwa vier Tagen vorliegen. Wie die Liechtensteiner Regierung mitteilt, handelt es sich bei dem Infizierten um einen jungen Mann - die Krankheit verlaufe sehr mild.