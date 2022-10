Quizmeisterschaft war voller Erfolg

Die erste Quizmeisterschaft Vorarlbergs ist zu Ende. Siegreich war das "Team with no name". Die Bunt Bar blickt auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe zurück und bedankt sich bei allen Sponsorinnen und Sponsoren.

Die Bunt Bar ist das Mekka der Vorarlberger Quizszene. Das stellte sie im Jahr 2022 erneut unter Beweis. Von Mai bis September wurden Vorrunden ausgespielt, an welchen sich die Teams auf Platz 1 bis 3 ein Goldenes Ticket für das Finale abholen konnten. Das Finale fand am vergangenen Freitag, 14. Oktober, statt. Siegreich war das "Team with no Name", dass sich über eine Mohren-Brauereiführung für zehn Personen freuen konnten.

"Wir waren einfach völlig überwältigt, dass so viele Menschen mitgemacht haben. Es gibt wirklich eine Quizszene in Vorarlberg, das ist großartig", freute sich Quizmaster Max Behrle ob der geglückten Veranstaltungsreihe. Insgesamt nahmen rund 90 Teams an den einzelnen Vorrunden teil. Für das Finale fanden sich die 15 Gewinnerteams in der Bunt Bar ein.

©Bunt Bar Klub

©Bunt Bar Klub

"Ohne die Unterstützung und die Hilfe unserer Sponsorinnen und Sponsoren wäre das alles nie möglich gewesen. Wir möchten uns nochmal herzlich für die tollen Preise bedanken", lässt Nani Mock, Inhaber der Bunt Bar, wissen. Und die Preise konnten sich wirklich sehen lassen. Neben Mohrenbräu steuerten Sajas, das Poolbar-Festival, Linda’s Ice Cream, Kleiderkaschta, Rauch Fruchtsäfte, Alton Premium Board Store, In Good Spirits, Fahrwerk und Gasthaus Löwen Nofels Preise bei.

Die Bunt Bar Pubquiz Challenge in Zahlen

5 Vorrunden, 1 großes Finale

Insgesamt wurden 280 Fragen gestellt

Rund 90 Teams zu je vier Personen nahmen an den Quizveranstaltungen teil

1 Quiz in Kooperation mit dem Poolbar Festival

10 Sponsorinnen und Sponsoren (Mohrenbräu, Sajas, Poolbar-Festival, Linda’s Ice Cream, Kleiderkaschta, Rauch Fruchtsäfte, Alton Premium Board Store, In Good Spirits, Fahrwerk und Gasthaus Löwen Nofels)